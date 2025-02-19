Роджерс: Селтік дійсно ускладнив життя Баварії

Керманич Селтіка прокоментував нічию проти Баварії.

Шотландський Селтік напередодні в матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти мюнхенської Баварії на полі суперників та вилетів із розіграшу турніру.

Баварія — Селтік 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "кельтів" Брендан Роджерс прокоментував виступ власної команди.

"Із точки зору самого виступу, я дуже пишаюсь своєю командою. Звичайно, ми дуже розчаровані тим, що пропустили настільки пізній гол, але це Баварія. Ми приїхали сюди і грали без жодного страху.

У нас були можливості виграти гру, дуже хороші можливості, і ми зрештою показали нашу мужність у грі з м'ячем та без м'яча, а також просто відчуття власної гордості. Проте зрештою залишились лише з розчаруванням у цей момент, тому що хлопці багато віддали в цій грі.

Власне, вони зробили все, і ми дійсно ускладнили життя Баварії. Деякі наші футбольні моменти були на дуже високому рівні. Ми керували грою так, як хотіли. Ми добре почали, створювали моменти, пресингували в потрібний час, відсиджувались у захисті в потрібних моментах і не давали занадто багато створювати.

Гаррі Кейн влучив у поперечину наприкінці першого тайму, але в іншому ми грали цілком непогано і мали дуже хороші моменти в першому таймі. Три дуже, дуже хороших моменти.

Але я дивлюсь на гру загалом, і мій висновок після нашої єврокубкової кампанії цього сезону — це впевненість, яку ми здобули в цьому сезоні. Ми розвинулись, у порівнянні з минулим сезоном, і ще більше покращились у цьому сезоні. Я відчуваю, на що здатна ця команда.

Тепер ми можемо повернутись до справ у чемпіонаті, маємо час відновитись, у нас ще залишаються два трофеї, до яких ми повинні прагнути в заключній частині сезону, тому ми хочемо переконатись, що ми знову будемо в Лізі чемпіонів у наступному сезоні.

Моє непохитне прагнення — зробити Селтік досвідченою командою рівня плей-оф Ліги чемпіонів, і з минулого сезону ми рухаємось у цьому напрямку. Ми сподіваємося, що наступного разу зможемо досягти більшого успіху", — заявив північноірландський фахівець.

У наступному раунді змагань мюнхенська Баварія зіграє проти мадридського Атлетіко або леверкузенського Баєра, що має визначити жеребкування.