Кейн: Травма? Щось сталось із литкою

Форвард Баварії прокоментував нічию проти Селтіка.

Напередодні мюнхенська Баварія в матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА зіграла внічию проти шотландського Селтіка на власному полі суперників та пробилась до наступного етапу змагань за сумою двох матчів.

Баварія — Селтік 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" Гаррі Кейн прокоментував виступ власної команди.

"Сподіваюсь, що надалі ми зможемо покращитись, як у грі з м'ячем, так і без нього. Із м'ячем ми сьогодні були трохи недбалі, робили багато помилок, і нас за це зрештою покарали. А без м'яча інтенсивність і контрпресинг трохи знижувались.

Не те, щоб ми цього не хотіли виправити. Іноді це поєднання різних факторів, і тому ми повинні швидко знаходити правильні рішення. Зараз у нас є дві важливі гри в чемпіонаті, і ми будемо ретельно аналізувати їх. Ми знаємо, що були не на своєму найкращому рівні і можемо зіграти краще, аніж в останніх двох іграх.

Ми знали, що буде важко, знали, що вони приїдуть сюди і намагатимуться ускладнити нам життя. Але я вважаю, що ми зіграли набагато краще, аніж у першому матчі. Ми створили кілька моментів, це був один із тих днів, коли воротар суперників провів дуже хороший матч, тож ми повинні були набратись терпіння.

Звичайно, ми б хотіли, щоб було трохи легше і ми виграли десь 2:0 чи 3:0. Але іноді ти просто повинен якось пройти через це. І це те, що ми зробили. Коли ти граєш три гри за шість днів, проти хороших суперників, дві з яких на виїзді, то це дає про себе знати.

У неділю теж буде важлива гра проти хорошого суперника. У першому колі Айнтрахт доволі часто контратакував. Але з правильним настроєм і трохи більшою інтенсивністю ми можемо сподіватись, що повернемось до того футболу, у який грали більшу частину сезону.

Травма? Щось сталось із литкою. Я не можу точно сказати, що це, але це турбувало мене після Леверкузена. Вчора я також не тренувався, тому що хотів дати їй якомога більше часу. Важко сказати, що це таке, будемо дивитись уважніше. Треба почекати і подивитись, чи зможу я зіграти в неділю", — заявив англійський виконавець.

У наступному раунді змагань мюнхенська Баварія зіграє проти мадридського Атлетіко або леверкузенського Баєра, що має визначити жеребкування.