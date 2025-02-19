Компані: Результат — це завжди найважливіше

Керманич Баварії прокоментував нічию проти Селтіка.

Мюнхенська Баварія напередодні в матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА зіграла внічию проти шотландського Селтіка на власному полі суперників та пробилась до наступного етапу змагань.

Баварія — Селтік 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Венсан Компані прокоментував виступ власної команди.

"Це була важка дуель, і я думаю, що у нас сьогодні було багато шансів у другому таймі, щоб забити два або три голи. Проте важливим також є й контекст — ми витратили багато енергії за останні шість днів.

Зрештою, ми на вісім очок попереду в чемпіонаті і пройшли до наступного раунду в Лізі чемпіонів. Тепер у нас є трохи часу, щоб відновитись.

Звичайно, ми завжди хочемо домінувати і бути набагато кращими за суперника, особливо тут, на Альянц Арені. Але результат — це завжди найважливіше. Ми маємо вчитись на цій грі.

Як я вже казав, ми повинні дивитись на контекст, ми зіграли занадто багато ігор. Ми наполегливо боролись три дні тому в Леверкузені та шість днів тому на Селтік Парку, щоб отримати результат, який зрештою допоміг нам сьогодні.

Кейн? Я не знаю, що саме з ним трапилось, тож будемо чекати на обстеження зранку.

Девіс? Його форма вражає. Він наполегливо працював із командою реабілітологів та клубними медиками, і коли повернувся, то ми одразу побачили, що він може дати команді", — заявив бельгійський фахівець.

У наступному раунді змагань мюнхенська Баварія зіграє проти мадридського Атлетіко або леверкузенського Баєра, що має визначити жеребкування.