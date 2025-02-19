Керер: Монако не вистачило трохи везіння

Капітан Монако прокоментував нічию проти Бенфіки.

Напередодні французький Монако в матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА зіграла внічию проти лісабонської Бенфіки на полі суперників, але вилетів із розіграшу турніру за сумою двох матчів.

Бенфіка — Монако 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "монегасків" Аді Гюттер прокоментував виступ власної команди.

"Ми, звичайно, розчаровані, бо віддали всі сили, але в підсумку цього виявилось недостатньо, нам не вистачило одного гола. На жаль, ми вилетіли за підсумком сьогоднішнього вечора, але з високо піднятою головою.

У нас було багато моментів, проте нам не вистачило трохи везіння і, можливо, трохи холоднокровності. Це важко пояснити. У будь-якому випадку, ми зіграли хорошу гру, ми залишили всі сили на полі, це те, що ми пообіцяли собі зробити перед матчем.

У вирішальні моменти нам не вдалось захистити свої ворота. Помилки були з обох сторін. Їх також можна пояснити ризиком, на який ми повинні йти, якщо хотіли перемогти", — заявив німецький виконавець.

У наступному раунді змагань лісабонська Бенфіка зіграє проти англійського Ліверпуля або каталонської Барселони, що має визначити жеребкування.