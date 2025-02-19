Гюттер: Бенфіці дуже пощастило, що вона пройшла до наступного раунду

Керманич Монако прокоментував нічию проти Бенфіки.

Французький Монако напередодні в матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА зіграла внічию проти лісабонської Бенфіки на полі суперників, але вилетів із розіграшу турніру за сумою двох матчів.

Бенфіка — Монако 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "монегасків" Аді Гюттер прокоментував виступ власної команди.

"Я повинен бути коректним і привітати Бенфіку з виходом до наступного раунду. Можете собі уявити, наскільки наші гравці засмучені і розчаровані в роздягальні, але я дуже пишаюсь тим, що зробила ця молодь.

Ми явно заслужили пройти далі, тому що були кращими в обох іграх. Бенфіці дуже пощастило, що ми змарнували багато гольових моментів і пропустили три м'ячі, що в контексті цього раунду занадто багато. Уболівальники тут також зробили різницю, підтримуючи наших опонентів.

Ми маємо ще навчатись, бо на цьому рівні ми робимо занадто багато легких помилок. Те, що я побачив тут, змушує мене пишатись командою, і я з нетерпінням чекаю на майбутні виступи.

Бенфіка була дуже ефективною в атаці, але ми здивували її системою, яку ми тут представили, у них було багато труднощів. Тому я повторюся: Бенфіці дуже пощастило, що вона пройшла до наступного раунду", — заявив австрійський фахівець.

У наступному раунді змагань лісабонська Бенфіка зіграє проти англійського Ліверпуля або каталонської Барселони, що має визначити жеребкування.