Нападник Селтіка встановив унікальне для німців досягнення в Лізі чемпіонів

Ніколас Кюн став грозою клубів, виступаючих у нього на батьківщині.

Правий вінгер Селтіка Ніколас Кюн став автором унікального для німецьких гравців досягнення, забивши Баварії у виїзному матчі-відповіді 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів-2024/25.

За даними Opta, Кюн — перший німець, який своїми першими трьома голами в ЛЧ відзначився в поєдинках саме з клубами з Німеччини. У листопаді 2024 року Ніколас двічі уразив ворота РБ Лейпциг у Глазго (3:1).

В єврокубках подібне досягнення раніше підкорилося Лотару Маттеусу (Кубок УЄФА-1980/81) і Вольфгангу Функелю (Кубок володарів кубків-1985/86).

Загалом на рахунку 25-річного Кюна тепер 18 голів і 12 асистів у 37 матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Нагадаємо, що Баварія ледь подужала Селтік на шляху до 1/8 фіналу плей-оф ЛЧ-2024/25.