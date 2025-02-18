Тальбі — наймолодший бельгієць, який відзначився дублем у Лізі чемпіонів

Нападник двічі уразив ворота Аталанти в Бергамо.

Брюгге в рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 гостює в Аталанти на Стадіо ді Бергамо.

На 3-й і 27-й хвилинах правий вінгер гостей Шемсдін Тальбі забив у ворота господарів поля. За даними Squawka, у віці 19 років і 285 днів гравець став наймолодший бельгійцем-автором дубля в матчі цього єврокубка.

У той же час Opta повідомляє, що нападник став четвертим наймолодшим (після Кіліана Мбаппе, Ерлінга Голанда та Ніколо Дзаніоло) автором двох голів у поєдинку плей-оф ЛЧ.

Зазначимо, що ці результативні удари були для Тальбі дебютними в Лізі чемпіонів. У попередніх восьми матчах турніру він відзначився одним асистом.

Зараз на рахунку вихованця Брюгге сім голів і чотири гольові передачі в 32-х поєдинках усіх турнірів у сезоні-2024/25.