Гол Сантьяго Хіменеса Феєнорду — найшвидший у Лізі чемпіонів-2024/25

Мексиканець блискавично вивів Мілан уперед у стиковому матчі-відповіді єврокубка.

Мілан у рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 приймає Феєнорд.

"Россонері" поступилися в Нідерландах (1:0), але в Італії швидко відновили паритет зусиллями зимового новачка Сантьяго Хіменеса. За 32 мільйони євро центрального нападника придбали саме в клубу з Роттердама.

Хіменес відкрив рахунок у поєдинку на Стадіо Сан-Сіро вже за 36 секунд після стартового свистка. За даними Opta, це найшвидший гол поточної кампанії єврокубка.

Зазначимо, що тепер на рахунку 23-річного мексиканця шість голів і один асист у семи зустрічах ЛЧ-2024/25. Для нього це був третій результативний удар у п'ятому матчі всіх турнірів у футболці "россонері".

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