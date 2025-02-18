Реал опублікував заявку на матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті

Традиційно у заявці присутній український воротар Андрій Лунін.

Мадридський Реал опублікував заявку на майбутній матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

До списку гравців команди Карло Анчелотті потрапили 22 футболісти, у тому числі український воротар "вершкових" Андрій Лунін.

Також зазначимо, що у заявці присутній захисник Лукас Васкес, однак він завтра не зіграє, оскільки продовжує процес свого відновлення, про що напередодні заявив Анчелотті.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Манчестер Сіті відбудеться завтра, 19 лютого, о 22:00 за Києвом. У першій грі "вершкові" обіграли "містян" з рахунком 3:2.