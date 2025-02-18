Анчелотті: Я не думаю, що Гвардіола вважає, що він має 1% шансів пройти далі

Наставник "вершкових" поділився своїми думками перед грою з Манчестер Сіті.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував майбутній матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Це буде цікавий, складний і важкий матч. Ми постаралися добре підготуватися і хочемо відновити гравців, які можуть нам допомогти. Ми спробуємо зіграти в ту ж гру, яку грали тиждень тому. Ми врахуємо, що ми можемо провести на полі більше 90 хвилин.

Я не думаю, що Гвардіола вважає, що він має 1% шансів пройти далі. Я спитаю його завтра перед матчем, але він думає, що має більше шансів, і це справедливо. Ми не думаємо, що ми маємо 99%. Так, у нас є невелика перевага, і ми повинні ним скористатися, постаравшись зіграти в ту ж гру, що й у першому матчі, де ми добре виступили.

Перевага після першої гри — це психологічна проблема, яку ми беремо до уваги, тому що це траплялося багато разів, але її важко виправити. Ви можете сказати гравцям, що у нас немає переваги і що ми повинні підходити до матчу так, ніби рахунок 0:0, але це нісенітниця, і вам ніхто не повірить. Є об'єктивний факт: ми забили три голи, а Сіті – два. Цього не змінити. Що можна змінити, так це ставлення та підхід команди до гри, не роблячи зайвих розрахунків. Мета — зіграти в ту ж гру, що й тиждень тому, але ми не можемо забувати, що маємо перевагу.

У мене немає сумнівів щодо складу. Сумніви розвіялися. Рюдігер може вийти у стартовому складі, Чуамені — на позиції опорника, а Асенсіо — центрального захисника. Нам потрібно подивитися, як почувається Вальверде, тому що сьогодні він тренувався і почувається добре. У нас є ще один день на його відновлення, оскільки він отримав пошкодження у матчі з Осасуною.

Останні три матчі були складними, і ми досягли лише одного гарного результату — проти Сіті, але команда грає добре. Це надає нам впевненості та позитивного настрою. Ми повинні продовжувати грати добре, якісно, ​​і, що найголовніше, в останніх іграх ми виявили колективну самовідданість.

Чи буде доступний Лукас Васкес? Його ще нема з нами. Він може бути на лаві запасних, але він ще не завершив програму відновлення.

Мбаппе мотивований і знаходиться у гарній фізичній формі. Він дуже спокійний та тихий. Він дуже добре справляється зі стресом. У нього все гаразд.

Я вже висловив свою думку про те, що сталося і що відбувається із суддями у Ла Лізі. Це досить дивно, і мені нема чого додати з цього приводу. Ми незадоволені тим, що сталося у матчах з Осасуною, Атлетіко та Еспаньйолом. Це три гри, в яких ми опинилися у невигідному становищі, і я цього не розумію. Помилки, допущені останніх кількох іграх, були цілком очевидні.

Я почуваюся комфортніше з суддями в Європі. Про це свідчить статистика. У Європі втручань з боку ВАР значно менше, і воно відбувається тоді, коли це потрібно. Слід зазначити, що у Лізі чемпіонів зазвичай працюють найкращі судді з кожної країни. Якість у цьому сенсі дуже висока.

Я маю сумніви щодо ВАР, бо я думаю, що система зняла відповідальність з людини, яка повинна її нести, тобто з судді. Якщо зняти з судді відповідальність — це небезпечно. Система ВАР була запроваджена для усунення явних та очевидних помилок, а не для втручань, пов'язаних із футболом. Я не знаю, скільки гравців та тренерів згодні з такою думкою. Менше втручання ВАР покладає більшу відповідальність на суддів, які можуть робити помилки, але я не розумію, чому ВАР має приймати такі рішення", — наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Манчестер Сіті відбудеться завтра, 19 лютого, о 22:00 за Києвом. У першій грі "вершкові" обіграли "містян" з рахунком 3:2.