Вальверде перед грою з Манчестер Сіті: У нас є віра та величезне бажання

Хавбек "вершкових" відповів на запитання журналістів перед грою з Манчестер Сіті.

Півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде прокоментував майбутній матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Це матч, який визначає результат всього протистояння. Ми знаємо, наскільки важливо перемогти. Потрібно зосередитися та старанно працювати. Для мене велика радість залишатися частиною цієї команди та продовжувати досягати результатів та цілей на колективному та особистому рівнях. Завжди намагаєшся викластися на максимум на індивідуальному рівні, але найголовніше — це команда. Ми повинні бути сильними і працювати разом у захисті та нападі, щоб вечір був вдалим, і ми змогли пройти далі.

На даний момент я радий, що справляюся зі своєю роботою. Усі знають, що я граю на цій позиції, бо інші травмовані. Гравців не вистачає, і мені довелося посісти це місце. Думаю, за той час, що я там грав, я досяг успіху. Я намагаюся зробити свій внесок, докладаючи всіх зусиль, працюючи, намагаючись атакувати та захищатися. Якщо в майбутньому я не зможу грати в центрі, то гратиму на фланзі — мені подобається ця позиція. Я щасливий і вчуся. Я, як і раніше, у стартовому складі, і це для мене важливо.

У мене є гравці, на яких я можу рівнятися — це Карвахаль та Васкес. Вони є еталоном, вони виграли тут все, вони увійшли до історії та залишили свій слід. Вони легенди Реала, і я намагаюся захоплюватися ними та навчатися у них як у гравців та капітанів. Я намагаюся отримувати з цього максимальну користь. Я також намагаюся викладатися на будь-якій позиції, на якій граю, і це допомагає відкривати нові ідеї та дізнаватися щось нове.

Роль суддів у матчах? Я завжди говорю, що не мені судити суддів. Ми всі люди і можемо робити помилки. Їх багато критикують, а коли вони працюють добре, їх не хвалять. Єдине, що я можу зробити, це турбуватися про те, чи можу я грати. Ми повинні розуміти, що нам потрібно думати про себе, продовжувати віддавати всі сили заради перемоги та приносити титули клубу, що є головним. Це найкраще, і саме тому ми тут захищаємо цю емблему та віддаємо всі сили на полі.

Я ніколи би не сказав іншому гравцеві не протестувати проти якихось рішень суддів. У грі в нас гаряча кров. Деякі люди переживають це так, інші інакше. Мені потрібні гравці, які віддають усі сили на полі. Я завжди хочу, щоб Беллінгем був таким, яким він був у останній грі. Він гравець, який виявляє характер, який завжди хоче перемагати та боротися, і того разу він отримав червону картку. Я радий, що він завжди намагається щосили і ми його підтримуємо. Ми маємо залишатися єдиною командою.

Я задоволений грою, яку ми провели у першому матчі проти Сіті. У нас є віра та величезне бажання, ми дуже мотивовані. Я бачу, як працює команда, наскільки мотивовані мої партнери по команді, як вони тренуються і це дає мені величезний спокій. Я знаю, що команда буде якісною та зосередженою. Кожен готовий докласти всіх зусиль. Нападники готові захищатись, а захист готовий зробити більше, ніж просто захищатися. Саме це дає мені спокій та впевненість у проході далі.

Арда Гюлер нещодавно перейшов до Реалу і вже має довгу історію. Ми раді, що він зайняв місце у складі Реалу. Він має всі якості, щоб стати кумиром цього клубу і залишити свій слід. Ми, як партнери, супроводжуємо його та допомагаємо. Багатьом молодим гравцям, які досягли успіху в Реалі, довелося піти в оренду або опинитися на лаві запасних, а це не найкращий варіант для гравця. Але саме це робить тебе зрілим, щоб завтра, коли тобі доведеться виходити на матчі з таким клубом і з таким тиском, ти був готовий.

Головне — вийти на поле сильними та зосередженими. Ми маємо постаратися зробити так, щоб цей вечір запам'ятався всім уболівальникам Реалу. Нехай це буде ще один матч, який наблизить нас до найкрасивішого титулу з усіх. Ми повинні підтримувати одне одного та вболівальників. Сподіваюся, це буде приємний вечір.

Реал змінив свою манеру гри і ми провели хороший матч в Англії. Це дозволяє нам бути спокійнішими. Це також пов'язано із зрілістю гравців. Нам потрібно дивитися не лише на Манчестер Сіті, а й на себе. Ми повинні пишатися тим, що досягли покращень у багатьох областях.

Капітанська пов'язка? Для мене велика честь носити капітанську пов'язку, яку носили багато легенд клубу. Для багатьох — це приємний тиск. У цій роздягальні також багато значних фігур та зірок. Бути капітаном – це особливий імідж, і це викликає повагу. Я намагаюся продовжувати навчатися у тих, хто сьогодні також є капітанами і дає мені поради щодня. Це змушує мене прогресувати", — наводить слова Вальверде прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Манчестер Сіті відбудеться завтра, 19 лютого, о 22:00 за Києвом. У першій грі "вершкові" обіграли "містян" з рахунком 3:2.