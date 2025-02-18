Лаже: Пройти далі буде справжньою гордістю для Бенфіки

18 лютого 2025

Лаже: Пройти далі буде справжньою гордістю для Бенфіки

Тренер вірить в успіх своєї команди.

Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже висловився перед матчем-відповіддю 1/16 фіналу ЛЧ проти монако.

"Мене не цікавить, як буде грати суперник, головне як будемо грати ми. Не можливо покладатися на результати проти Монако в останніх двох матчах. Тому гравці повинні бути налаштовані на гру, аби продовжити виступати у цьому турнірі.

Звичайно ж наша мета пройти далі і це було б справжньою гордістю для Бенфіки", – сказав Лаже.

В першому матчі Бенфіка перемогла Монако з рахунком 1:0. Матч-відповідь розпочнеться 18 лютого о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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