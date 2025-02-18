Бенфіка — Монако. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 18.02.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 19 лютого, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА у сезоні-2024/25 у Лісабоні зустрінуться Бенфіка та Монако. У першому матчі український воротар "орлів" Анатолій Трубін зіграв на нуль та допоміг команді перемогти з рахунком 1:0.

БЕНФІКА — МОНАКО

Вівторок, 18 лютого, 22:00. Да-Луж, Лісабон. Головний арбітр — Гленн Нюберг (Швеція). Прямая трансляція на MEGOGO

Португальські "орли" залишили стадіон Луї II з мінімальною перемогою з рахунком 1:0 у першому матчі минулого тижня завдяки єдиному голу грека Вангеліса Павлідіса, який зі зразковою холоднокровністю перекинув м'яч через воротаря Монако. Підопічним Бруно Лаже також допомогла дурість півзахисника Монако Аль-Мусраті, який, вже попереджений, був видалений з поля за свої зайві емоції.

Незначна перемога над Монако стала четвертою для Бенфіки в серії з п'яти перемог у всіх турнірах, оскільки в суботу "орли" також забезпечив суху перемогу в Прімейрі над Санта-Кларою (1:0) завдяки єдиному голу Бруми, але Спортінг, як і раніше, лідирує у чемпіонаті.

Тим не менш, Бенфіка, як і раніше, залишається в межах битви за титул і тепер прагне здобути шість перемог поспіль вперше з січня 2024 року. Цим зусиллям, мабуть, сприятиме їхня недавня схильність до результативних виступів на домашній арені.

Дійсно, підопічні Лаже забивали не менше трьох голів у кожному з останніх чотирьох матчів на стадіоні Да-Луж у всіх турнірах, хоча в одному з цих матчів вони також пропустили п'ять м'ячів від Барселони у захоплюючому матчі ЛЧ, що означає, що вони виграли лише один зі своїх останніх восьми домашніх матчів у цьому турнірі.

Домашні невдачі Бенфіки в єврокубках можуть згаснути на тлі жахливої ​​виїзної форми Монако, оскільки підопічні Аді Гюттера програли всі чотири останні матчі на виїзді та здобули лише одну перемогу з десяти останніх ігор на виїзді.

Навіть цей успіх було досягнуто у матчі проти скромного Уніона у Кубку Франції, і тепер "монегаски" ризикують провести три поспіль виїзні матчі ЛЧ без забитих м'ячів з 2014 року, коли третя гра в цій серії закінчилася поразкою від тієї ж Бенфіки.

Однак Монако продемонстрував свою кращу гру в суботу, коли "монегаски" розгромили Нант (7:1) у Лізі 1, а головним героєм став 22-річний данець Міка Берет, який оформив хет-трик. Хижі інстинкти Бірета знадобляться, якщо Монако хоче і сподівається пройти далі у Лізі чемпіонів. Бенфіка поки що є міцним горішком для "монегасків", але чи так буде цього разу?

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Бруно Лаже, головний тренер Бенфіки: "Важливіше, ніж те, з яким Монако ми маємо зустрітися, те, якою Бенфікою будемо ми. Ми не можемо покладатися на результати останніх двох перемог над Монако, тому ми повинні бути сповнені рішучості зіграти відмінну гру, показати себе з найкращого боку і досягти прогресу в цьому турнірі. Це наша мета, і це був би момент гордості для клубу".

Аді Гюттер, головний тренер Монако: "Моя робота — захищати своїх гравців. У нас є чітка внутрішня мова, яку розуміють усі. Ми готуємось до кожного матчу, і нам подобаються єврокубки, бо ми набираємось досвіду. Тепер лишилося три місяці змагань, і ми у топ-4 в чемпіонаті. Усі мають бути готові, тому що ігри будуть щільними та швидкими".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Бенфіка: Трубін — Каррерас, Отаменді, Сілва, Сантуш — Кекчю, Баррейру, Ролльгайзер — Шельдеруп, Актюркоглу, Павлідіс.

Монако: Маєцькі — Енріке, Мавісса-Елебі, Салісу, Керер — Кулібалі, Камара — Бен-Сегір, Мінаміно, Акліуш — Бірет.

Не зіграють: Араужу, Еурснес, Ді Марія, Ба, Саншеш, Флорентіну, Брума — Магасса, Балогун, Тезе, Сінго, Головін, Вандерсон, Закарія, Аль-Мусраті.

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