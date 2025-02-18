Баварія — Селтік. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 18.02.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 18 лютого, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА у сезоні-2024/25 у Мюнхені зустрінуться Баварія та Селтік. У першому матчі було зафіксовано перемогу команди Венсана Компані з рахунком 2:1.

БАВАРІЯ — СЕЛТІК

Вівторок, 18 лютого, 22:00. Альянц Арена, Мюнхен. Головний арбітр — Бенуа Бастьєн (Франція). Пряма трансляція на MEGOGO

Гаррі Кейн та Майкл Олісе принесли Баварії перемогу на Селтік Парк минулої середи, але Дайзен Маєда зміг відіграти один м'яч і подарувати надію шотландцям перед грою у відповідь.

Баварії, мабуть, пощастило, що вони мають перевагу перед другим матчем, враховуючи те, що вони завдали всього шість ударів з меж штрафного майданчика шотландців, що навіть менше, ніж у Селтіка (вісім).

Не приховуватимемо, що Баварії також пощастило в матчі Бундесліги проти Баєра (0:0) у суботу, коли команда Хабі Алонсо втратила велику кількість моментів, а ось мюнхенці нічим не здивували оборону "аптекарів". Однак Компані стверджує, що все гаразд, оскільки в даний час Баварія випереджає Баєр на вісім очок.

Компані також міг би зазначити той факт, що Баварія забивала три або більше голів у восьми з останніх 14 матчів, а 65 забитих голів у чемпіонаті є найкращим показником.

Баварія впевнена у своєму проході далі з огляду на те, що на домашньому полі вона не програє в Лізі чемпіонів протягом 20 матчів, зігравши внічию всього чотири рази.

Тим часом Селтік становив значну загрозу у першій грі, особливо під час контратак, і вони могли вийти вперед вже на першій хвилині, але був зафіксований офсайд.

За всю історію шотландський клуб провів п'ять зустрічей із Баварією, і він ще не зміг здобути жодної перемоги, лише раз зігравши внічию.

У чемпіонаті команда Брендана Роджерса набрала 69 очок та випереджає Рейнджерс, що займає друге місце, на 13 очок. У суботу Селтік обіграв Данді Юнайтед (3:0).

Загалом Селтік здобув перемогу в дев'яти з 12 останніх ігор, хоча дві поразки за цей період відбулися в ЛЧ проти Астон Вілли та Баварії. Селтік також здобув лише дві перемоги в останніх семи виїзних матчах, а також не здобув жодної перемоги у 12 виїзних матчах ЛЧ, програвши вісім і зігравши внічию чотири рази, що також говорить на користь підопічних Компані.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Венсан Компані, головний тренер Баварії: "Моя перша думка ніколи не буває про те, що буде, якщо.... Я завжди думаю, що ми можемо виграти. Ми перемогли на Селтік Парк, що трапляється нечасто — дуже небагатьом командам це вдається. Така сама мета була і в Леверкузені, і буде завтра знову. Я не думаю ні про що інше, крім того, чи зможемо ми виступити якнайкраще".

Брендан Роджерс, головний тренер Селтіка: "Що б не сталося у вівторок, хлопці можуть по-справжньому пишатися своїми досягненнями та прагнути їхнього розвитку. Ми завжди хочемо зберігати сміливість, але скромність також важлива. Ми розуміємо масштаб завдання, але хочемо піти і зробити все, що в наших силах. Ми знаходимося в дійсно хорошому становищі. Я думаю, що Мюнхен стане для нас захоплюючим викликом та великою можливістю".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Ноєр — Геррейру, Даєр, Упамекано, Станішич — Павлович, Кімміх — Сане, Мусіала, Олісе — Кейн.

Селтік: Шмейхель — Тейлор, Трасті, Картер-Вікерс, Джонстон — Хатате, Макгрегор, Енгельс — Маеда, Кюн, Жота.

Не зіграють: Перец, Девіс (?), Палінья (?) — Форрест, Бернарду.

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