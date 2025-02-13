Кейн: Баварія знала, що атмосфера допоможе Селтіку на початку гри

Форвард Баварії прокоментував перемогу над Селтіком.

У першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія напередодні обіграла шотландський Селтік на полі суперників.

Селтік — Баварія 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" Гаррі Кейн прокоментував виступ власної команди.

"Кожного разу, коли ти виграєш подібну гру, ти завжди залишаєшся задоволений, тому що на такому стадіоні дійсно важко перемагати.

У матчі, безумовно, були моменти, у яких ми могли б зіграти краще, і нам потрібно буде вдосконалюватись до наступного тижня, але в цілому ми просто своєчасно забивали голи.

Наприкінці матчу суперники чинили на нас тиск, і ми повинні були залишатись сильними, що ми в підсумку і зробили. Ми знали, що атмосфера допоможе їм на початку гри, і вони ледь не забили вже за декілька секунд після початку матчу.

Нам треба було набратись терпіння, ми знали, що будемо володіти м'ячем. Іноді потрібні особливі якості, щоб відкрити рахунок у такій грі, як ця", — заявив англійський виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та шотландським Селтіком відбудеться 18 лютого.