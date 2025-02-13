Селтік — Баварія 1:2 Відео голів та огляд матчу 12.02.2025

У рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА шотландський Селтік на власному полі поступився мюнхенській Баварії з рахунком 1:2.
Господарі поля могли забити надзвичайно швидкий гол на початку гри, проте через офсайд у Айди дальній постріл вихованця Баварії Кюна було скасовано.
Після цього гості перехопили ініціативу й тримались за неї аж до того моменту, як у другому таймі не забили другий гол у ворота суперників.
Однак потім Баварія ледь не розгубила цю перевагу, пропустивши перший м’яч, і з певною панікою в обороні продовжуючи відбиватись до останніх хвилин.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Селтік — Баварія у попередньому раунді плей-оф Ліги чемпіонів-2024/25:
Селтік — Баварія 1:2
Голи: Маеда, 79 — Олісе, 45, Кейн, 49
Селтік: Шмейхель — Джонстон, Картер-Вікерс, Трасті, Тейлор (Шлупп, 65) — Енгельс, Макгрегор, Хатате — Кюн (Ян Хен Чжун, 77), Айда (Жота, 65), Маеда.
Баварія:
Ноєр — Лаймер, Упамекано, Даєр, Геррейру (Іто, 78) — Горецка, Кімміх — Олісе (Гнабрі, 65), Мусіала (Мюлер, 87), Сане (Коман, 64) — Кейн.