Селтік — Баварія 1:2 Відео голів та огляд матчу 12.02.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 12 лютого 2025 року.

У рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА шотландський Селтік на власному полі поступився мюнхенській Баварії з рахунком 1:2.

Господарі поля могли забити надзвичайно швидкий гол на початку гри, проте через офсайд у Айди дальній постріл вихованця Баварії Кюна було скасовано.

Після цього гості перехопили ініціативу й тримались за неї аж до того моменту, як у другому таймі не забили другий гол у ворота суперників.

Однак потім Баварія ледь не розгубила цю перевагу, пропустивши перший м’яч, і з певною панікою в обороні продовжуючи відбиватись до останніх хвилин.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Селтік — Баварія у попередньому раунді плей-оф Ліги чемпіонів-2024/25:

Селтік — Баварія 1:2

Голи: Маеда, 79 — Олісе, 45, Кейн, 49

Селтік: Шмейхель — Джонстон, Картер-Вікерс, Трасті, Тейлор (Шлупп, 65) — Енгельс, Макгрегор, Хатате — Кюн (Ян Хен Чжун, 77), Айда (Жота, 65), Маеда.

Ноєр — Лаймер, Упамекано, Даєр, Геррейру (Іто, 78) — Горецка, Кімміх — Олісе (Гнабрі, 65), Мусіала (Мюлер, 87), Сане (Коман, 64) — Кейн.