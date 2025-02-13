Флорентіну: Бенфіка може використати перемогу над Монако в матчі-відповіді

Півзахисник Бенфіки прокоментував перемогу над Монако.

Напередодні в першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка обіграла французький Монако на полі суперників.

Монако — Бенфіка 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "орлів" Флорентіну прокоментував виступ власної команди.

"Ми досягли своєї мети, яка полягала в здобутті перемоги. Звичайно, ми могли забити більше голів, але ми думаємо, що цей результат є дуже позитивним для нас, тому що знаємо, що можемо використати його в матчі-відповіді.

Ми розуміємо, що ще нічого не вирішено, але ми зробили крок уперед.

Травма Ді Марії? Це питання не до мене, а до медичного відділу. Він — дивовижний гравець, кожного разу, коли він виходить на поле, він робить велику різницю, і ми сподіваємось, що він повернеться якнайшвидше.

На жаль, я не зможу зіграти у другому матчі. У мене було пошкодження, і гра також багато проходила через середину поля, із великою кількістю єдиноборств, де я повинен був бути більш обережним. Звідси й заміна, щоб уникнути другої жовтої.

Важливими останнім часом для нас є голи Павлідіса. Але я думаю, що справа не тільки в ньому, бо гравці важливі. Звичайно, голи додають упевненості нападнику, але робота, яку виконує команда, теж дуже важлива, тому що вона додає впевненості кожному з нас, і ми робимо хороший прогрес у цьому", — заявив португальський виконавець.

Матч-відповідь поміж лісабонською Бенфікою та французьким Монако відбудеться 18 лютого.