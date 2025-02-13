Монако — Бенфіка 0:1 Відео гола та огляд матчу 12.02.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 12 лютого 2025 року.

У рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА французький Монако на власному полі поступився лісабонській Бенфіці з рахунком 0:1.

Напружене протистояння двох рівних команд не потішило гольовими моментами в першому таймі, а вже на початку другого гості забили свій м’яч, якого виявилось достатньо для перемоги.

Далі гравці "орлів" занервували, і на рівному місці отримали безглузде вилучення, а також залишились без ще двох своїх виконавців на матч-відповідь через "зайві" попередження.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Монако — Бенфіка у попередньому раунді плей-оф Ліги чемпіонів-2024/25:

Монако — Бенфіка 0:1

Гол: Павлідіс, 48

Монако: Маєцькі — Вандерсон, Салісу, Керер, Дьятта — Акліуш (Бен-Сегір, 68), Закарія, Аль-Мусраті, головін (Мінаміно, 68) — Емболо, Бірет (Магасса, 57).

Бенфіка: Трубін — Араужу (Ді Марія, 67, Кабрал, 86), Сілва, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Флорентіну (Баррейру, 67), Кекчю — Шельдеруп (Амдуні, 78), Павлідіс (Белотті, 78), Актюркоглу.

Попередження: Аль-Мусраті, Вандерсон, Закарія — Каррерас, Флорентіну