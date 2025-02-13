Бенфіка з Трубіним мінімально обіграла Монако

Команда Аді Гюттера не просто програла домашній матч, а ще й суттєво погіршила свою й без того важку кадрову ситуацію перед виїздом до Лісабону.

Із таким явищем, як повторна зустріч команд, які вже грали поміж собою в основному раунді Ліги чемпіонів УЄФА її поточного розіграшу ми познайомились напередодні, коли своє чергове протистояння провели туринський Ювентус та нідерландський ПСВ. А отже у факті ще одного матчу поміж французьким Монако та лісабонською Бенфікою вже не було такої ексклюзивності.

Але обом командам на це відверто байдуже — у них що перша гра наприкінці листопаду, яка завершилась на стадіоні Луї II перемогою "орлів" (3:2), що друга на цій же арені, що й третя незабаром на Да Луж, обіцяли стати доволі непоступливими та по-своєму яскравими. Проте це все одно не той рівень, коли хтось прагне ризикувати. Тим паче, коли вже йдеться про виступи в плей-оф.

Обережний футбол, багато боротьби й, як здалось, занадто багато сторонніх балачок з арбітром, що потім дало про себе знати в другому таймі. Що ж до яскравих моментів, то в першому таймі їх було відверто малувато, і у Бенфіки хіба що дальніми ударами відзначався захисник Каррерас, тоді як у Монако постріл Акліуша з лівого флангу штрафного в дальній кут довелось тягнути на кутовий українському воротарю Анатолію Трубіну.

На щастя, для голкіпера нашої збірної то був лише поодинокий досвід роботи на лінії в цій грі. Бо Монако само винувато в такому явищі. А точніше — його півзахисник Алі Аль-Мусраті, який на початку другого тайму настільки хотів випросити другу жовту картку для того-таки Каррераса, що допросився до власного повторного попередження, після чого залишив межі поля.

А тоді вже контекст був таким, що Монако поступалось за рахунком через швидкий та доволі красивий гол Павлідіса на початку другого тайму перекиданням воротаря з гострого кута на правому фланзі штрафного. Таким чином маємо гол "орлів", гру в меншості "монегасків", і цілу купу зайвих нервів від останніх, які в підсумку прибили їхні шанси перед матчем-відповіддю 18 лютого.

А все тому, що такі гравці, як Вандерсон та капітан Монако Закарія дозволили собі отримати зайві попередження, тож після цієї гри, яку колектив Аді Гюттера наче й не мав шансів витягнути через банальну відсутність можливостей для атак після вилучення. Ще й на тлі суперника, який купу моментів на контратаках примудрився змарнувати. Але й у Бенфіки буде проблема — опорник Флорентіну також схопив "зайву" картку, тож мінімальну перевагу вдома ще треба буде відстояти.



Монако — Бенфіка 0:1

Гол: Павлідіс, 48



Монако: Маєцькі — Вандерсон, Салісу, Керер, Дьятта — Акліуш (Бен-Сегір, 68), Закарія, Аль-Мусраті, головін (Мінаміно, 68) — Емболо, Бірет (Магасса, 57).



Бенфіка: Трубін — Араужу (Ді Марія, 67, Кабрал, 86), Сілва, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Флорентіну (Баррейру, 67), Кекчю — Шельдеруп (Амдуні, 78), Павлідіс (Белотті, 78), Актюркоглу.



Попередження: Аль-Мусраті, Вандерсон, Закарія — Каррерас, Флорентіну

На 53-й хвилині був вилучений Алі Мохамед Аль-Мусраті (Монако) (друге попередження).