Рейндерс: Мені потрібно переглянути свою гру

Півзахисник Мілана прокоментував поразку від Феєнорда.

Напередодні в першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА італійський Мілан поступився нідерландському Феєнорду на полі суперників.

Феєнорд — Мілан 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "россонері" Тіджані Рейндерс прокоментував виступ власної команди.

"Ми пропускали контратаки, хоча знали, що суперники при цьому небезпечні. Сьогодні, на жаль, того, що ми принесли із собою на поле, було недостатньо.

Чотири нападники? Я не думаю, що це було проблемою, я думаю, що ми просто були недостатньо якісні для здобуття перемоги, нам не вистачало агресивності.

Звичайно, тепер у центрі поля мені доводиться більше контролювати гру, але у мене все ще є свобода йти в атаку, я повинен був сьогодні робити це більше, мені потрібно переглянути свою гру.

Трансфери в січні також не є для нас проблемою. Ті, хто прийшов, хочуть боротись за цю емблему і показувати свої найкращі якості", — заявив нідерландський виконавець.

Матч-відповідь поміж італійським Міланом та нідерландським Феєнордом відбудеться 18 лютого.