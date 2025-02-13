Феєнорд мінімально переміг Мілан в першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів

Гол Ігора Пайшана на старті зустрічі забезпечив роттердамцям перевагу перед матчем у відповідь.

В рамках першого матчу плей-оф Ліги чемпіонів Мілан відправився у гості до Феєнорда. Роттердамці напередодні змінили головного тренера, трохи раніше втратили основного нападника Санті Хіменеса, який відправився якраз у Мілан, але в загальному етапі довели, що можуть здивувати. Тому мало кого здивувало, коли господарі вийшли вперед вже на старті зустрічі - Пайшан змістився з лівого флангу й пробив низом в ближній кут, а Меньян невдало зіграв і пустив м'яч над плечем. 1:0.

Мілан намагався піти в атаку великими силами, але Феєнорд одразу продемонстрував, що не збирається відсиджуватись в обороні й необачність може дорого коштувати гостям. Команда Сержіу Консейсана більше покладалась на індивідуальну майстерність окремих гравців — Рафаеля Леау, Крістіана Пулішича та Жоау Феліша.

Феєнорд, своєю чергою, не збирався зупинятись на досягнутому й йшов в атаку. Щобільше, господарі могли забити другий, коли Пайшан знов змістився в центр і класно пробив — поперечина врятувала Мілан. Наприкінці команди атакували по черзі, але до дійсно небезпечних моментів справа не доходила, тому на перерву супротивники пішли за рахунку 1:0.

Мілан активно розпочав другий тайм, але знову ж таки не міг завершити атаку гостротою. Новачок італійського гранда Санті Хіменес розчинився на полі, а там де отримував м'яч, діяв дуже передбачувано — тим більше для колишніх партнерів. Феєнорд трохи обережніше йшов вперед, але найкращий момент для взяття воріт мав саме Пайшан — бразилець пробив з центра поля й переграв фактично Меньяна, але все ж не влучив у ворота.

Мілан мав непоганий шанс відзначитись, коли Рейндерс обробив м'яч біля чужого штрафного й пробив другим дотиком — трохи вище поперечини. Вже ближче до кінця матчу Хадж Мусса втік правим флангом, захитав Павловича та Томорі й пробив, але заблокували його спробу.

Найкращий момент, щоб зрівняти рахунок мав Феліш - Жоау увійшов в чужий штрафний майданчик та стелив м'яч у дальній кут, але Велленройтер був на місці. На більше Мілан банально не вистачило. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Феєнорда з рахунком 1:0.

Феєнорд — Мілан 1:0

Гол: Пайшан, 4

Феєнорд: Велленройтер — Рід (Осман, 79), Белен, Ганцко, Смал (Буено, 69) — Модер, Міламбо, Тімбер (Мітчелл, 80) — Хадж Мусса, Уеда (Карранса, 46), Пайшан (Іванушец, 86)

Мілан: Меньян — Вокер, Тіав (Томорі, 59), Павлович, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Пулішич (Чуквезе, 60), Феліш, Леау (Камарда, 83) — Хіменес (Абрагам, 82)

Попередження: Смал, Міламбо — Тіав