Феєнорд — Мілан 1:0 Відео гола та огляд матчу 12.02.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 12 лютого 2025 року.

У рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА нідерландський Феєнорд на власному полі здобув перемогу над італійським Міланом із рахунком 1:0.

Господарі поля надзвичайно швидко відкрили рахунок у грі, після чого тривалий час спокійно втримували цю перевагу.

Зрештою, навіть докладених зусиль в атаці в другому таймі не вистачило "россонері" для того, аби врятувати цю гру.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Феєнорд — Мілан у попередньому раунді плей-оф Ліги чемпіонів-2024/25:

Феєнорд — Мілан 1:0

Гол: Пайшан, 4

Феєнорд: Велленройтер — Рід (Осман, 79), Белен, Ганцко, Смал (Буено, 69) — Модер, Міламбо, Тімбер (Мітчелл, 80) — Хадж Мусса, Уеда (Карранса, 46), Пайшан (Іванушец, 86)

Мілан: Меньян — Вокер, Тіав (Томорі, 59), Павлович, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Пулішич (Чуквезе, 60), Феліш, Леау (Камарда, 83) — Хіменес (Абрагам, 82)

Попередження: Смал, Міламбо — Тіав