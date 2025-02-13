Феєнорд — Мілан 1:0 Відео гола та огляд матчу 12.02.2025

У рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА нідерландський Феєнорд на власному полі здобув перемогу над італійським Міланом із рахунком 1:0.
Господарі поля надзвичайно швидко відкрили рахунок у грі, після чого тривалий час спокійно втримували цю перевагу.
Зрештою, навіть докладених зусиль в атаці в другому таймі не вистачило "россонері" для того, аби врятувати цю гру.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Феєнорд — Мілан у попередньому раунді плей-оф Ліги чемпіонів-2024/25:
Феєнорд — Мілан 1:0
Гол: Пайшан, 4
Феєнорд: Велленройтер — Рід (Осман, 79), Белен, Ганцко, Смал (Буено, 69) — Модер, Міламбо, Тімбер (Мітчелл, 80) — Хадж Мусса, Уеда (Карранса, 46), Пайшан (Іванушец, 86)
Мілан: Меньян — Вокер, Тіав (Томорі, 59), Павлович, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Пулішич (Чуквезе, 60), Феліш, Леау (Камарда, 83) — Хіменес (Абрагам, 82)
Попередження: Смал, Міламбо — Тіав