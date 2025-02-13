Емболо: Це не вина арбітра, що Монако пропустив гол і втратив кілька моментів

Форвард Монако прокоментував поразку від Бенфіки.

Напередодні в першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА французький Монако поступився лісабонській Бенфіці на власному полі.

Монако — Бенфіка 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "монегасків" Брель Емболо прокоментував виступ власної команди.

"Думаю, розчарування сьогоднішнім результатом цілком виправдано. Як я вже казав, ми дуже поважаємо арбітрів, тому що вони — частина гри, але такі рішення — це дуже боляче.

Правила говорять, що жовта може бути виправданою тільки якщо мати відповідну послідовність у рішеннях до кінця. Якщо так, то де вісім карток за матч у суперників?

Але це не вина арбітра, що ми пропустили перший гол, бо самі погано захищались. Боляче так програвати вдома, але у нас ще є шанс у матчі-відповіді. Я вірю в нашу команду, і це буде нашою амбіцією — змінити ситуацію.

Я думаю, що в перші 45 хвилин ми зіткнулись із дуже зрілою командою, яка просто шукала нічию на чужому полі. Ми грали проти них раніше, і вони знали наші сильні сторони. Те ж саме стосується і нас. Потім було важко почати другий тайм з пропущеного м'яча і червоної картки.

Ми не недосвідчена команда, яка припускається таких помилок. І все ж, ми вийшли сьогодні з чотирма жовтими картками, червоною і дискваліфікація на матч-відповідь. Але, як я вже сказав, це не вина арбітра, що ми пропустили перший гол і втратили кілька моментів для того, аби відігратись. Важко грати проти такої команди, маючи на один м'яч менше.

Так, наша можливість потрапити до наступного раунду ще не виключена. Вони нас дуже поважають і відповідно бояться. Вони знають, наскільки ми можемо бути хороші, і важко програвати двічі команді одній команді за сезон, якщо та не обов'язково виглядає краще.

Коли ми були на голову вище, вони почали брати гру під свій контроль, із кількома якісними гравцями, які бігали вперед із м'ячем. Коли ми були 11 проти 11, ми відчули, що контролюємо гру.

У нас є якість, ми здатні завдати шкоди суперникам у грі за рівних складах. Ми програли лише 0:1, але це футбол. Усі питання відкриті, але найголовніше — проаналізувати наші помилки і відігратись удома в Нанті в суботу, щоб взяти всі три очки без травм. Потім ми почнемо концентруватись на матчі-відповіді в неділю.

Ні, я не думаю, що Бенфіка була кращою за нас в обох матчах. Здається, я бачив статистику, що гол і червона картка з'явились майже в той самий час, що і в першій грі. У них багато якості, але ми знаємо, що з інтенсивністю, тиском і нашими атакувальними якостями ми можемо завдати їм болю", — заявив швейцарський виконавець.

Матч-відповідь поміж лісабонською Бенфікою та французьким Монако відбудеться 18 лютого.