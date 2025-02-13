Гюттер: Це лише 0:1, тому все ще можливо

Керманич Монако прокоментував поразку від Бенфіки.

У першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА французький Монако напередодні поступився лісабонській Бенфіці на власному полі.

Монако — Бенфіка 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "монегасків" Аді Гюттер прокоментував виступ власної команди.

"Перш за все, у мене таке відчуття, що це була гра, схожа на ту, яку ми грали два місяці тому проти цієї команди. Десять хвилин після перерви стали вирішальними в загальному результаті матчу. Я вважаю, що друга жовта картка для Аль-Мусраті була достатньо суворою, тому що він не був агресивним у розмові з арбітром.

Це складна червона, навіть якщо він і не повинен був цього робити. Незважаючи ні на що, мені сподобалось, як команда відбивалась і намагалась зробити все, щоб переломити результат навіть у меншості. Це те, що я сказав гравцям у роздягальні: це лише 0:1, і ми будемо боротись у другому матчі, щоб повернутись на вершину.

Якби це був другий матч, я б, очевидно, більше ризикував наприкінці матчу. Але лише в Лісабоні відбуватиметься другий раунд, тому я повинен був зберегти наші шанси, не пропустивши другий гол. Це лише 0:1, тому все ще можливо, і ми зробимо все можливе. Сьогодні мені сподобались наші перші 30-35 хвилин, коли ми були на одному рівні з Бенфікою.

Але після перерви вони були кращими, і нам було нелегко керувати грою, особливо після вилучення. У будь-якому випадку, ми вирішили внести деякі зміни з огляду на наш вирішальний матч Ліги 1 проти Нанта і подальше повернення до Лісабона.

У нас є певні кадрові рішення в запасі, щоб компенсувати різні дискваліфікації чи травми. Я ще не бачив повтору картки Вандерсона, але Закарія в своєму епізоді був надмірно жорстким, тому що він був повністю зосереджений на м'ячі. Це все — важкі рішення для арбітра, але ми повинні їх прийняти.

Ми самі винні в тому, що допустили цю поразку і недостатньо добре відповідали, щоб забити власний гол", — заявив австрійський фахівець.

Матч-відповідь поміж лісабонською Бенфікою та французьким Монако відбудеться 18 лютого.