Павлідіс: Порівняння з пляшкою кетчупу? Я не хочу говорити про кетчуп, я просто хочу продовжувати забивати голи

Форвард Бенфіки прокоментував перемогу над Монако.

Напередодні в першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка обіграла французький Монако на полі суперників.

Монако — Бенфіка 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "орлів" Вангеліс Павлідіс прокоментував виступ власної команди.

"Задоволений нагородою найкращому гравцеві матчу та добре, що ми виграли цю гру. Я дуже тішусь цій перемозі. Порівняння з пляшкою кетчупу? Я не хочу говорити про кетчуп, я просто хочу продовжувати забивати й надалі якомога більше, перемагати та допомагати команді.

Це ще не кінець. Ми виграли дуже важливу гру. Спочатку ми повинні зосередитися на виступі в нашій лізі, а потім будемо думати про матч-відповідь проти Монако. Цього разу нам допоможуть наші вболівальники.

Я думаю, що ми повинні знову грати в хороший футбол і перемагати. Наші вболівальники? Вони неймовірні, куди б ми не поїхали, вони підтримують нас усюди, і я щасливий, що вони були тут із нами.

Було приємно, коли я забив. Я був 50 на 50 у положенні "поза грою", але коли суддя підтвердив, що це був гол, я був дуже радий, що забив, на мою думку, красивий гол", — заявив грецький виконавець.

Матч-відповідь поміж лісабонською Бенфікою та французьким Монако відбудеться 18 лютого.