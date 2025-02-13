Лаже: Бенфіці не вистачало лише менталітету вбивці

Керманич Бенфіки прокоментував перемогу над Монако.

У першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка напередодні обіграла французький Монако на полі суперників.

Монако — Бенфіка 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "орлів" Бруну Лаже прокоментував виступ власної команди.

"Це був дуже насичений тактикою перший тайм, навіть незважаючи на те, що ми створили перший гольовий момент. Я відчув велику повагу з обох сторін, але у нас був план, і ми виконували десь половину з нього.

Але після 30 хвилин суперники змінили гру на власну користь і в підсумку мали два хороших моменти. Після цього ми поговорили з гравцями, надали їм більше впевненості, після чого у нас був дуже сильний початок другого тайму з голом і кількома моментами, тож ми заслуговували на такий результат.

Важливо перемогти, і наша команда йшла до цього, проте путівка до наступного раунду буде розігруватись на Да Луж.

Зараз легко говорити про першочергове розташування команди на цю гру, але не варто цього робити. Монако грає з великою кількістю людей у центральній зоні, тож ми хотіли навпаки грати ширше — це був принциповий момент. Ми хотіли зробити це якомога краще, і у нас було більше якості в другому таймі.

Нам не вистачало лише менталітету вбивці, бо ми створили кілька моментів і повинні були забити хоча б ще один гол. Але це все одно виїзна перемога в Лізі чемпіонів, подивіться, скільки команд виграють на виїзді в Лізі чемпіонів, але нічого не досягають. Ми поїдемо додому задоволені і тепер зосереджені на Санта-Кларі", — заявив португальський фахівець.

Матч-відповідь поміж лісабонською Бенфікою та французьким Монако відбудеться 18 лютого.