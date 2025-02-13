Леау: Мілан має обігравати Феєнорд на Сан-Сіро

Форвард Мілана прокоментував поразку від Феєнорда.

Напередодні в першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА італійський Мілан поступився нідерландському Феєнорду на полі суперників.

Феєнорд — Мілан 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "россонері" Рафаель Леау прокоментував виступ власної команди.

"Ми не проявили такої ж агресії, як вони, і хоча трохи краще грали в першому таймі, але цього було недостатньо.

У мене теж були моменти, де я міг зіграти краще. Але тепер у нас друга гра на Сан-Сіро перед нашими вболівальниками. Суперники перебували були під тиском обставин цього вечора, але ми повинні передусім думати про себе.

Це була не найкраща наша гра, але ми повинні вчитись на своїх помилках і перемогти у матчі-відповіді.

Ні, ми в жодному разі не виправдовуємось. Ми просто не вкладали в поєдинок таку ж інтенсивність, як це робили суперники.

За тиждень ми повинні правильно налаштуватись, чого ми не зробили сьогодні. Якщо ми це зробимо, то зможемо виграти гру", — заявив португальський виконавець.

Матч-відповідь поміж італійським Міланом та нідерландським Феєнордом відбудеться 18 лютого.