Консейсан: Ми всі повинні викладатись більше

Керманич Мілана прокоментував поразку від Феєнорда.

У першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА італійський Мілан напередодні поступився нідерландському Феєнорду на полі суперників.

Феєнорд — Мілан 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "россонері" Сержіу Консейсан прокоментував виступ власної команди.

"Ігри виграються в дуелях, як в атаці, так і в захисті. Феєнорд здобув ці перемоги, а ми повинні були зробити більше.

Атмосфера на трибунах була приємною і теплою, але вона повинна була мотивувати нас, а не навпаки. Гол, який ми пропустили, був важким для команди, але таке трапляється у футболі.

Звичайно, ми повинні були зробити більше в плані завершення гольових моментів, але ми тільки на пів дорозі: це ще не кінець, насправді всі шляхи відкриті, тож давайте спробуємо дати іншу відповідь.

Нестача часу — це проблема, але є, як є. Ми всі повинні віддаватись більше і підвищувати рівень, тоді й ігри стануть легшими. У мене дуже якісна команда, але тепер ми повинні вкладати більше в нашу гру.

Важко переломити сезон, який розпочався погано. Так, це важко, але не неможливо. Ми тут для того, щоб змінити ситуацію і зробити так, щоб наступні чотири місяці відрізнялись від перших шести.

Чи недооцінив я Феєнорд, коли виставив чотирьох нападників? Ні в якому разі! У футболі я звик поважати всіх. Матч готувався як фінал Ліги чемпіонів, із невеликим запасом часу. Я ніколи так не зроблю, тому що знаю, чого мені коштувало потрапити сюди.

Ми всі вміємо коментувати після гри, але рішення я ухвалював перед грою. Я розумію ваші сумніви, але ми все одно грали з одинадцятьма гравцями на полі, тож очевидно, що я повинен знайти баланс", — заявив португальський фахівець.

Матч-відповідь поміж італійським Міланом та нідерландським Феєнордом відбудеться 18 лютого.