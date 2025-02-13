Кімміх: Пропустили непотрібний гол

Захисник Баварії прокоментував перемогу над Селтіком.

У першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія напередодні обіграла шотландський Селтік на полі суперників.

Селтік — Баварія 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "Рекордмайстера" Йосуа Кімміх прокоментував виступ власної команди.

"Ми трохи втратили контроль після другого голу, потім включились місцеві вболівальники, і на стадіоні стало дуже голосно. Важко контролювати кожну гру впродовж усіх 95 хвилин.

Звичайно, це наша мета, але це нелегко, коли суперник має імпульс. Ми пропустили непотрібний гол і було важливо відстояти перемогу до кінця. Мануель Ноєр також зробив один чи два хороших сейви. Це важлива перемога для підняття нашого бойового духу.

Подача на Кейна? Гаррі сказав мені в перерві подавати кутові на дальню стійку, тому що там він був відносно вільний. Я щасливий, що це спрацювало і ми забили гол.

Баєр? У нас було багато проблем в останніх іграх проти них. У останніх двох іграх ми домінували над ними, але не знайшли способу забити вирішальний гол. Ми повинні вирішити цю проблему в суботу, а також добре захищатись. Це буде хороша гра", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та шотландським Селтіком відбудеться 18 лютого.