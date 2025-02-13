Компані: У Баварії хороша позиція для другого матчу проти Селтіка

Керманич Баварії прокоментував перемогу над Селтіком.

Мюнхенська Баварія в першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА напередодні обіграла шотландський Селтік на полі суперників.

Селтік — Баварія 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстер" Венсан Компані прокоментував виступ власної команди.

"Хороша перемога, але це лише половина гри. Селтік не часто програє вдома, тому ми з гідністю приймає цю перемогу. Ми також сильні вдома і тому з нетерпінням чекаємо вівторка.

Перша хвилина гри не була ідеальною у нашому виконанні, але потім ми дисципліновано захищались і виглядали потужно. Я думаю, що це була заслужена перемога, і ми хочемо продовжувати.

Дуель ще абсолютно далека від завершення. Це прозвучить банально, але це був лише перший тайм.

Ми грали дуже добре протягом тривалих відтинків гри, але є моменти, коли доводиться захищатись. Завжди прикро пропускати, особливо зі стандартів, але в цілому ми заслуговували на перемогу.

У нас хороша позиція для другого матчу", — заявив бельгійський виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та шотландським Селтіком відбудеться 18 лютого.