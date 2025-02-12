Себальйос — Браїму Діасу: Дякую, що врятував мене від пари місяців без футболу

Центральний півзахисник мадридського Реала Дані Себальйос прокоментував допис свого одноклубника Браїма Діаса в Instagram, подякувавши йому за допомогу в перемозі над Манчестер Сіті.
Манчестер Сіті — Реал Мадрид 2:3 Відео голів та огляд матчу 11.02.2025
Себальйос відіграв на Етіхад Стедіум 81 хвилину, не тільки відзначившись асистом, але й принісши пенальті "містянам", після чого керманич "вершкових" Карло Анчелотті замінив його Лукою Модричем.
"Дякую, що врятував мене від пари місяців без футболу", — написав Дані одноклубнику.
Нагадаємо, раніше звитягу в першому матчі 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 прокоментував сам Браїм Діас.