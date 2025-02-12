Браїм Діас: Дуже щасливий забивати на Етіхаді, де колись мріяв грати

Півзахисник Реала прокоментував перемогу над Манчестер Сіті.

Мадридський Реал напередодні здолав англійський Манчестер Сіті в рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "бланкос" Браїм Діас прокоментував виступ власної команди.

"Це ще не кінець, адже попереду ще матч-відповідь на Бернабеу. Я задоволений тим, як пройшла ця гра. Ми провели хороший матч. Радий забитому голу.

Це футбол, і я не люблю говорити про справедливість у ньому. Можна як грати дуже добре і програти, так і навпаки. Ми зіграли чудову гру, і на цьому стадіоні це дійсно нелегко, але робота не закінчена.

Ми створили багато моментів через помилки суперників. Робота команди була дуже хорошою. Тут усе просто — це Реал Мадрид.

Я дуже щасливий забивати на цій арені, де колись мріяв грати. Очевидно, я тішився через те, що забив, але я дуже вдячний Манчестер Сіті за своє виховання, як футболіста. У передостанній грі перед від'їздом я забив два голи, і ці трибуни вони скандували моє ім'я", — заявив іспанський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та англійським Манчестер Сіті відбудеться 19 лютого.