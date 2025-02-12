Гросс: Тільки перемоги додають впевненості

Півзахисник Боруссії Д прокоментував перемогу над Спортінгом.

Напередодні дортмундська Боруссія обіграла лісабонський Спортінг у рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Спортінг Лісабон — Боруссія Дортмунд 0:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "джмелів" Паскаль Гросс прокоментував виступ власної команди.

"Ми хотіли б грати настільки ж добре частіше. У першому таймі було видно, що нам не вистачало впевненості.

Ми боролися за те, щоб добре ввійти в гру, і потім провели пристойний другий тайм. Тренер показав нам у кількох епізодах під час перерви, що ми занадто повільно грали вперед, коли в нас були шанси. І що ми повинні краще розігрувати комбінації.

У першому таймі ми були недбалими в передачах і недостатньо рішучими. Тільки перемоги додають впевненості. Сьогодні я залишаю поле з гарним настроєм", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь поміж нідерландським ПСВ та туринським Ювентусом відбудеться 19 лютого.