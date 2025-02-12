Ковач: Занадто рано для Боруссії Д підносити свої перемоги до небес

Керманич Боруссії Д прокоментував перемогу над Спортінгом.

Дортмундська Боруссія напередодні обіграла лісабонський Спортінг у рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Спортінг Лісабон — Боруссія Дортмунд 0:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "джмелів" Ніко Ковач прокоментував виступ власної команди.

"У цьому поєдинку відбувся лише тайм. Але я повинен сказати, що наша команда вже показала фантастичну гру в другій половині й заслужила перемогу.

Не можна очікувати, що ми притиснемо Спортінг до стінки від самого початку, але в першому таймі ми все одно грали в занадто повільний футбол. Якщо ви збільшуєте швидкість м'яча, ви створюєте простір.

Команда красиво забила свої голи і продовжувала грати до кінця. Ми продемонстрували якісну фізичну підготовку, менталітет і агресію. Ми були налаштовані грати "на нуль". А як спортсмен, ти повинен завжди прагнути перемагати.

Я сподіваюся, що це дасть нам поштовх на майбутнє. Але ми також не хочемо підносити все до небес. Занадто рано. У нас попереду важлива гра в Бохумі на цих вихідних", — заявив хорватський фахівець.

Матч-відповідь поміж нідерландським ПСВ та туринським Ювентусом відбудеться 19 лютого.