Маккенні: Ювентусу було важливо здобути перемогу вдома над ПСВ

Півзахисник Ювентуса прокоментував перемогу над ПСВ.

Туринський Ювентус напередодні обіграв нідерландський ПСВ у рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Ювентус — ПСВ 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "Старої Синьйори" Вестон Маккенні прокоментував виступ власної команди.

"Ми потужно розпочали матч. Ми багато пресингували, намагаючись забити швидкий гол, і нам це вдалось.

Очевидно, що після того, як вони забили у відповідь у другому таймі, імпульс трохи змінився, тому ми повинні були спробувати знову взяти гру під свій контроль.

Потім один з гравців, який вийшов на заміну, Мбангула, зробив різницю. Для нас було важливо здобути перемогу вдома, оскільки тепер у нас є ще одна гра проти них.

Мені подобається забивати, і просто так сталось, що це був гол знову у ворота ПСВ. Я просто намагаюсь бути в центрі поля і допомагати команді настільки, наскільки це можливо, чи то забити гол, чи то віддати гольову передачу, чи то просто зробити свій внесок.

Я радий, що відзначився сьогодні, і сподіваюся, що зможу зробити це ще не раз", — заявив американський виконавець.

Матч-відповідь поміж нідерландським ПСВ та туринським Ювентусом відбудеться 19 лютого.