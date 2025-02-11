Ювентус переграв ПСВ

Команда Тіаго Мотти втратила контроль над грою на початку другого тайму, проте все одно зуміла знайти в собі сили на вирішальний м'яч.

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Ювентус — ПСВ 2:1

Голи: Маккенні, 34, Мбангула, 82 — Перішич, 58



Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Вейга, Келлі, Маккенні (Тюрам, 68) — Гонсалес (Консейсан, 58), Локателлі (Копмейнерс, 68), Дуглас Луїс, Їлдиз (Мбангула, 46) — Коло-Муані (Влахович, 77).



ПСВ: Бенітес — Ледезма, Фламінго, Обіспо, Жуніор — Сайбарі (Тіл, 72), Схаутен, Веерман — Перішич, де Йонг, Ланг (Бакайоко, 71).



Попередження: де Йонг