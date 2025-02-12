Ювентус — ПСВ 2:1 Відео голів та огляд матчу 11.02.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 11 лютого 2025 року.

У рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА туринський Ювентус на власному полі здобув перемогу над нідерландським ПСВ із рахунком 3:2.

Господарі завершили перемогою першу половину зустрічі, проте на початку другого тайму пропустили у відповідь та втратили контроль над грою.

Однак не остаточно — цього разу команда Тіаго Мотти знайшла в собі сили для того, аби не припуститись фатальної помилки та наприкінці гри забила вирішальний м’яч.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — ПСВ в попередньому раунді плей-оф Ліги чемпіонів-2024/25:

Ювентус — ПСВ 2:1

Голи: Маккенні, 34, Мбангула, 82 — Перішич, 58

Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Вейга, Келлі, Маккенні (Тюрам, 68) — Гонсалес (Консейсан, 58), Локателлі (Копмейнерс, 68), Дуглас Луїс, Їлдиз (Мбангула, 46) — Коло-Муані (Влахович, 77).

ПСВ: Бенітес — Ледезма, Фламінго, Обіспо, Жуніор — Сайбарі (Тіл, 72), Схаутен, Веерман — Перішич, де Йонг, Ланг (Бакайоко, 71).

Попередження: де Йонг