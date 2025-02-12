Бош: ПСВ міг би зіграти набагато краще

Керманич ПСВ прокоментував поразку від Ювентуса.

Напередодні нідерландський ПСВ поступився туринському Ювентусу у рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Ювентус — ПСВ 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Петер Бош прокоментував виступ власної команди.

"Ми хотіли більше пресингувати і вивести додаткового захисника в півзахист, щоб іти вперед, але це не зіграло нам на руку на початку гри, тому що Веа завжди опинявся вільним. Наші два центральні захисники були не найкращими в позиційній обороні, але потім ми почали грати набагато краще.

Ми повинні мати сміливість грати з м'ячем. Ми вміємо не тільки грати в довгі передачі. Але цей м'яч усе одно треба було якось завантажити на де Йонга. На такому рівні деталі мають значення, занадто багато всього відбувалось на полі, у півзахисті було багато помилок. Аналізуючи вирішальний гол, сказу, що ми могли б зіграти набагато краще.

Доля цієї дуелі все ще відкрита, і хлопці також це відчувають. Вони знають, що ми могли б зробити більше. Чи є розчарування? Для нас це була геть необов’язкова поразка. У порівнянні з тим, що було п'ять місяців тому, ми грали набагато краще.

Перішич? Він не просто забив сьогодні гол. Це дуже розумний гравець і він рухається по всьому полю по 90 й більше хвилин за гру.

Схаутен? Він повернувся після тривалої травми, зараз грає з невеликим ушкодженням. Він точно може грати краще, але йому важко грати з цією фізичною проблемою. Він ще може багато чого досягти в кар’єрі, і я сподіваюсь, що він зараз зможе досягти свого найвищого рівня", — заявив нідерландський фахівець.

Матч-відповідь поміж нідерландським ПСВ та туринським Ювентусом відбудеться 19 лютого.