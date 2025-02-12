Мбангула: Я забив переможний гол, але не зовсім задоволений своєю грою, адже можу набагато краще

12 лютого 2025

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Молодий нападник Ювентуса дав свій коментар після матчу проти ПСВ.

Лівий вінгер Ювентуса Семуель Мбангула висловився щодо домашньої звитяги над ПСВ в 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25, передає офіційний сайт "б'янконері".

Ювентус — ПСВ 2:1 Відео голів та огляд матчу 11.02.2025

Мбангула з'явився на полі по перерві, а на 82-й хвилині відзначився голом, який визначив долю поєдинку на Ювентус Стедіум.

"Сьогоднішня перемога була важливою для команди, її стабільності. Я забив переможний гол, але не зовсім задоволений своєю грою, адже можу набагато краще. Ми знаємо, що коли пропускаємо, потрібно продовжувати грати, як і раніше. З якістю, яку ми маємо, якщо продовжуємо грати, то можемо багато забивати й вигравати матчі", — зазначив 21-річний бельгієць.

Для Семуеля взяття воріт ПСВ було дебютним у ЛЧ. Він став наймолодшим серед гравців Ювентуса автором гола в плей-оф цього єврокубка.

Загалом на рахунку нападника чотири голи та чотири асисти в 25-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Джерело: ФК Ювентус

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