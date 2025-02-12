Мбангула: Я забив переможний гол, але не зовсім задоволений своєю грою, адже можу набагато краще

Молодий нападник Ювентуса дав свій коментар після матчу проти ПСВ.

Лівий вінгер Ювентуса Семуель Мбангула висловився щодо домашньої звитяги над ПСВ в 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25, передає офіційний сайт "б'янконері".

Ювентус — ПСВ 2:1 Відео голів та огляд матчу 11.02.2025

Мбангула з'явився на полі по перерві, а на 82-й хвилині відзначився голом, який визначив долю поєдинку на Ювентус Стедіум.

"Сьогоднішня перемога була важливою для команди, її стабільності. Я забив переможний гол, але не зовсім задоволений своєю грою, адже можу набагато краще. Ми знаємо, що коли пропускаємо, потрібно продовжувати грати, як і раніше. З якістю, яку ми маємо, якщо продовжуємо грати, то можемо багато забивати й вигравати матчі", — зазначив 21-річний бельгієць.

Для Семуеля взяття воріт ПСВ було дебютним у ЛЧ. Він став наймолодшим серед гравців Ювентуса автором гола в плей-оф цього єврокубка.

Загалом на рахунку нападника чотири голи та чотири асисти в 25-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.