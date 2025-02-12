Перемога над Манчестер Сіті — 300-та для Реала в історії ЛЧ/КЄЧ

"Вершкові" стали першими, кому вдалося досягнути цієї позначки.

Мадридський Реал здобув свою 300-ту перемогу в 498-ми матчах Ліги чемпіонів/Кубка європейських чемпіонів, передає офіційний сайт УЄФА.

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 2:3 Відео голів та огляд матчу 11.02.2025

Ювілейним для "вершкових" була виїзна звитяга над Манчестер Сіті в 1/16 фіналу плей-оф ЛЧ-2024/25. Наразі вони є єдиними, кому вдалося досягти такої позначки.

Топ-10 виглядає наступним чином:

Нагадаємо, раніше керманич клубу Ла Ліги анонсував повернення двох ключових виконавців перед матчем-відповіддю проти "містян".