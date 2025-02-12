Анчелотті анонсував повернення двох ключових виконавців перед матчем-відповіддю проти Манчестер Сіті

Керманич Реала прокоментував кадрову ситуацію.

Мадридський Реал у рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА напередодні здолав англійський Манчестер Сіті на полі суперників.

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Іспанський колектив на Етіхаді міг розраховувати лише на експериментальну лінію оборони, у якій знайшлось місце для номінальних півзахисників Федеріко Вальверде та Орельєна Чуамені.

Однак перед матчем-відповіддю на Сантьяго Бернабеу головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті очікує, що ситуація в цьому плані значно покращиться.

"Антоніо Рюдігер та Давід Алаба повинні бути знову доступні перед другим матчем проти Манчестер Сіті", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та англійським Манчестер Сіті відбудеться 19 лютого.