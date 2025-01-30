Кобель: Пропущений Боруссією Д м’яч був суто моєю помилкою

Голкіпер Боруссії Д прокоментував перемогу над Шахтарем.

Напередодні дортмундська Боруссія у рамках восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі обіграла донецький Шахтар.

Боруссія Д — Шахтар 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "джмелів" Грегор Кобель прокоментував виступ власної команди.

"Майк Тулльберг приніс велику енергію в наш колектив від першого ж дня. Він добре попрацював.

Нам було потрібне відчуття перемоги, нам потрібно вигравати матчі, щоб повернути впевненість у собі.

Гол, який ми пропустили, був суто моєю помилкою. Я не дуже добре зіграв. Дуже добре, що зрештою ми вистояли, незважаючи на те, в якій фазі перебуваємо. Команда була поруч зі мною.

Мета прийдешніх вихідних — здобути нашу першу перемогу в Бундеслізі в 2025 році", — заявив німецький фахівець.

Дортмундська Боруссія з п’ятнадцятьма балами та на десятій сходинці загальної таблиці Ліги чемпіонів УЄФА завершила основний етап змагань та продовжить боротьбу в попередньому раунді плей-оф.