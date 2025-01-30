Тренер Боруссії Д: Повинні були робити рахунок 3:0, але отримали 1:2

Керманич німецького клубу прокоментував перемогу над Шахтарем.

Дортмундська Боруссія напередодні у рамках восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі обіграла донецький Шахтар.

Боруссія Д — Шахтар 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри виконуючий обов’язки головного тренера "джмелів" Майк Тулльберг прокоментував виступ власної команди.

"Ми добре ввійшли до гри. Наш план роботи з м'ячем працював добре, і у нас були хороші контратаки попереду з Максі Баєром і Серу Гірассі, де ми змогли загрожувати і в десятиметровій зоні, і з глибини одночасно.

Я був дуже задоволений нашою роботою проти м'яча. Потім ми повинні були робити рахунок 3:0, але отримали 1:2, і було видно, що хлопці почали трохи нервувати.

Ми втратили хватку на десять чи 15 хвилин. Але потім ми знову стали більш сміливими в атаці і заслужили перемогу 3:1", — заявив німецький фахівець.

Дортмундська Боруссія з п’ятнадцятьма балами та на десятій сходинці загальної таблиці Ліги чемпіонів УЄФА завершила основний етап змагань та продовжить боротьбу в попередньому раунді плей-оф