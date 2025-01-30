Пушич: Думаю, Шахтар заслуговував на більше

Керманич Шахтаря прокоментував поразку від Боруссії Д.

Напередодні донецький Шахтар у рамках восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА на виїзді поступився дортмундській Боруссії.

Боруссія Д — Шахтар 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував виступ власної команди.

"Я можу висловитись про цю гру дуже коротко, підсумок такий: ми грали доволі непогано, особливо в другому таймі, а суперники забивали. Тож така гра: ми грали, вони забивали.

Я не буду занадто лаконічним, звісно, і розкажу вам трішки більше. Я вважаю, що в першому таймі гра була рівною до гола. Ми досить непогано будували атаку до 16-ї хвилини, у нас не було гарних рішень у останній фазі атаки, хоча ми мали дуже великий шанс у першому таймі.

Але, як я сказав спочатку, у цій грі є дуже тонка лінія: або ви обіграєте суперника, або він обіграє вас на контратаці. І вони дуже добре діють у контратаці, ми знали це.

Двічі ми досить удало розіграли ситуацію і провели хороші атаки, бо вийшли на вдалі для цього позиції, а ще двічі дуже легко втратили м’яч і потім отримали дві контратаки. Насправді це все, що сталося в першому таймі. Та на 44-й хвилині ми пропустили другий гол. І так не має бути, тому що це 2:0, дуже важко відігратися з такими суперниками, бо вони фізично дуже міцні, сильніші за нас.

Хоча в другому таймі ми постійно старались, зробили деякі зміни і, на мою думку, домінували — повністю контролювали м’яч, створювали небезпеку, виконали один чи два стандарти, наш голкіпер чудово впорався, ми забили гарний гол завдяки високому пресингу і, вважаю, ми мали дуже великий шанс зрівняти рахунок після 1:2. У ситуації, де ми домінували, грали в дуже якісний футбол, ми не забили, на жаль.

Це все ще гра, 1:2, ми намагались, набагато більше ризикували, зробили певні корективи. Був момент, де вони нас обіграли в останній фазі атаки та забили дуже хороший гол — рахунок став 3:1 і гра закінчилась, хоча ми й старались забити.

Як я казав спочатку, я думаю, що ми грали, а вони забивали. Таким є підсумок цієї гри, що прикро для нас. Але я не можу ні в чому звинуватити моїх гравців. Хоча ми могли ухвалити кращі рішення в певних моментах, але вони дуже багато працювали, провели гру, дотримуючись нашої філософії.

У нас було багато молодих гравців на полі, які опинились на такому великому стадіоні, під таким великим тиском і мали грати такий матч, тож це був чудовий урок для нас. Ми набрали сім балів у цьому розіграші Ліги чемпіонів. На мою думку, ми могли здобути більше, думаю, ми заслуговували на більше. Але це також урок на майбутнє для нас.

Так, ви маєте рацію, відхід Степаненка — зміна ери клубу, і, звісно, я маю що сказати про це. Зараз у роздягальні я виступив з прощальною промовою для Степаненка. Який він неймовірний професіонал, неймовірний спортсмен, неймовірне досягнення — 14 років з клубом, і останній, хто грав на Донбас Арені. Але, як я вже говорив, усе хороше колись закінчується.

Частина мене дуже засмучена, бо ми втрачаємо чудового професіонала, чудову людину, а інша частина рада за нього, тому що таким було його бажання — завершити кар’єру за кордоном під час нової подорожі, і він це заслужив. Що сказати, легенда. Цифри про все говорять.

Я також маю зазначити, що йому не завжди було легко, тому що, коли твоя кар’єра завершується, ти все ще борешся, стараєшся і врешті вирішуєш піти, що, на мою думку, є дуже правильним рішенням для нього. Повторюсь, він на це заслужив. Уся повага цьому хлопцю.

Те, що він зробив, коли виступав 14 років за цей клуб та був завжди готовим грати й допомагати молодим гравцям. Ми точно за ним сумуватимемо, але я радий за нього: він зробив цей крок, бо він цього справді хотів і заслуговував. Це те, що я можу сказати про Тараса Степаненка.

Так, це початок нової ери. Усьому приходить кінець, але це відкриває шлях до нового старту. Ми розпочали оновлення ще пів року тому, поступово вводячи до складу молодих гравців. Це логічний процес. Настав час для нових футболістів, нових молодих зірок.

На мою думку, вони сьогодні показали, що мають великий потенціал. Вони ростимуть, ставатимуть кращими, слабкі гравці відсіються. Цей досвід потрібний, щоб мати змогу грати такі матчі. Тож нова ера дійсно почалась, але не сьогодні, а трохи раніше. Можливо, сьогодні ми бачили її символічний початок.

Зубков? Що я можу сказати? Зараз такий період, коли гравці приходять і йдуть. Як ви знаєте, трансферне вікно в Україні триває довше, аніж у решті Європи. Я очікую як вхідні, так і вихідні трансфери, побачимо, що відбуватиметься в наступні кілька тижнів. Це звичайний процес.

Я вже казав на початку, що в нас було досить складне міжсезоння. Мали два тижні, аби підготуватись до цих двох важких матчів. Думаю, ми непогано впорались.

Тепер візьмемо кілька вихідних, хлопці на це заслужили, вони дуже наполегливо працювали. А потім починатимемо другу частину міжсезоння, щоб цілеспрямовано готуватись до внутрішнього чемпіонату. Ми в гарній формі й на правильному шляху, удосконалюємось. Я радий це бачити", — заявив боснійський фахівець.

Донецький Шахтар із сімома балами та на 27 сходинці загальної таблиці Ліги чемпіонів УЄФА завершив виступи в єврокубках.