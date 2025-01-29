Ліга чемпіонів: розклади перед останнім туром загального етапу

Сьогодні відбудеться останній тур загального етапу Ліги чемпіонів у новому форматі. Деякі команди вже гарантували собі місце в 1/8 фіналу, хтось точно змагатиметься за вихід в 1/8, зігравши матчі 1/16 фіналу, а деякі команди прагнуть застрибнути у останній вагон плей-оф.
Розповідаємо, які розклади перед завершальним туром ЛЧ!
Які команди гарантували собі 1/8 фіналу
До 1/8 фіналу вийде вісім колективів. Перед останнім туром лише дві команди гарантували собі місце 1/8 фіналу — це Ліверпуль і Барселона.
Які команди гарантували собі вихід мінімум в стикові матчі (1/16 фіналу)
Тут команди розподіляються на два підвиди: команди, що точно будуть сіяними в 1/16 фіналу (вони ж, головні претенденти на прямий вихід в 1/8 фіналу) та інші. Гарантовано сіяні в 1/16 і можуть вийти в 1/8 фіналу: Арсенал, Інтер та Атлетіко.
Гарантовано зіграють в 1/16 фіналу і зберігають шанси на вихід в 1/8 фіналу: Аталанта, Баєр, Астон Вілла, Монако, Фейєнорд, Лілль, Брест, Борусія Д, Баварія, Реал, Ювентус та Селтік.
Цікава ситуація склалась у ПСВ та Брюгге. Вони можуть як вийти у 1/8 фіналу, так і взагалі залишити турнір.
Не менш цікава ситуація у Бенфіки, ПСЖ, Спортінга та Штутгарта. Ці команди гарантовано збережуть для себе участь в Лізі чемпіонів, якщо переможуть в останньому турі, а ось нічийний результат цього гарантувати не може.
Шахтар, Манчестер Сіті та Динамо Загреб вже точно не вийдуть в 1/8 фіналу, але можуть зачепитись за 1/16 фіналу.
Хто вилетів
І насамкінець, головні невдахи нового розіграшу ЛЧ: Болонья, Спарта, Лейпциг, Жирона, Црвена Звезда, Штурм, Зальцбург, Слован та Янг Бойз. Цим командам вже нічого не треба, окрім призових.
Головні інтриги останнього туру
Матчі, які вирішать долю команд: Ювентус – Бенфіка, Лілль – Феєноорд, Астон Вілла – Селтік, Зальцбург – Атлетіко, Інтер – Монако, Баварія – Слован, Боруссія Д – Шахтар, Брест – Реал, Жирона – Арсенал, Барселона – Аталанта, Баєр – Спарта, Динамо З – Мілан.
Арсенал та Інтер точно не опустяться нижче 16 місця. Але деяким командам достатньо виграти та не озиратись на конкурентів задля потрапляння в 1/8 фіналу. Зокрема, Атлетіко, Мілану та Аталанті потрібно перемогти Зальцбург, Динамо З і Барселону відповідно. А Арсеналу та Інтеру – не програти Жироні й Монако відповідно.
Інші команди, які зараз посідають нижче восьмого місця мусять озиратись на конкурентів та думати про додаткові показники.
Хто бореться лише за 1/16 фіналу?
Матчі, які вирішать долю команд: Боруссія Д – Шахтар, Ман Сіті – Брюгге, Штутгарт – ПСЖ, Ювентус – Бенфіка, Спортінг – Болонья, ПСВ – Ліверпуль, Динамо З – Мілан.
Основне для українських вболівальників: Шахтар бореться лише за топ-24. Точно в такій же ситуації Динамо З та Манчестер Сіті.
Як ми писали раніше, ПСВ, Брюгге, Бенфіка, ПСЖ, Спортінг і Штутгарт опинились в цікавій ситуації. Вони можуть і вилетіти, і опинитись у 1/16 фіналу. Для цього потрібно ПСВ і Брюгге не поступитись Ліверпулю та Манчестер Сіті. Бенфіці та Спортінгу необхідно здолати Ювентус і Болонью відповідно. А переможець матчу Штутгарт — ПСЖ вийде в 1/16. Невдаха — вилетить.
Сьогодні всі матчі розпочнуться о 22:00. Слідкувати за поєдинками можна в спеціальному розділі на Football.ua.