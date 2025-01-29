Ліга чемпіонів: розклади перед останнім туром загального етапу

Football.ua розповідає про основні інтриги останнього туру Ліги чемпіонів.

Сьогодні відбудеться останній тур загального етапу Ліги чемпіонів у новому форматі. Деякі команди вже гарантували собі місце в 1/8 фіналу, хтось точно змагатиметься за вихід в 1/8, зігравши матчі 1/16 фіналу, а деякі команди прагнуть застрибнути у останній вагон плей-оф.

Розповідаємо, які розклади перед завершальним туром ЛЧ!

Які команди гарантували собі 1/8 фіналу

До 1/8 фіналу вийде вісім колективів. Перед останнім туром лише дві команди гарантували собі місце 1/8 фіналу — це Ліверпуль і Барселона.

Які команди гарантували собі вихід мінімум в стикові матчі (1/16 фіналу)

Тут команди розподіляються на два підвиди: команди, що точно будуть сіяними в 1/16 фіналу (вони ж, головні претенденти на прямий вихід в 1/8 фіналу) та інші. Гарантовано сіяні в 1/16 і можуть вийти в 1/8 фіналу: Арсенал, Інтер та Атлетіко.

Гарантовано зіграють в 1/16 фіналу і зберігають шанси на вихід в 1/8 фіналу: Аталанта, Баєр, Астон Вілла, Монако, Фейєнорд, Лілль, Брест, Борусія Д, Баварія, Реал, Ювентус та Селтік.

Цікава ситуація склалась у ПСВ та Брюгге. Вони можуть як вийти у 1/8 фіналу, так і взагалі залишити турнір.

Не менш цікава ситуація у Бенфіки, ПСЖ, Спортінга та Штутгарта. Ці команди гарантовано збережуть для себе участь в Лізі чемпіонів, якщо переможуть в останньому турі, а ось нічийний результат цього гарантувати не може.

Шахтар, Манчестер Сіті та Динамо Загреб вже точно не вийдуть в 1/8 фіналу, але можуть зачепитись за 1/16 фіналу.

Хто вилетів

І насамкінець, головні невдахи нового розіграшу ЛЧ: Болонья, Спарта, Лейпциг, Жирона, Црвена Звезда, Штурм, Зальцбург, Слован та Янг Бойз. Цим командам вже нічого не треба, окрім призових.

Головні інтриги останнього туру

3 Арсенал 7 5 1 1 14 2 16 4 Інтер 7 5 1 1 8 1 16 5 Атлетіко 7 5 0 2 16 11 15 6 Мілан 7 5 0 2 13 9 15 7 Аталанта 7 4 2 1 18 4 14 8 Баєр Леверкузен 7 4 1 2 13 7 13 9 Астон Вілла 7 4 1 2 9 4 13 10 Монако 7 4 1 2 13 10 13 11 Феєнорд 7 4 1 2 17 15 13 12 Лілль 7 4 1 2 11 9 13 13 Брест 7 4 1 2 10 8 13 14 Боруссія Дортмунд 7 4 0 3 19 11 12 15 Баварія 7 4 0 3 17 11 12 16 Реал Мадрид 7 4 0 3 17 12 12 17 Ювентус 7 3 3 1 9 5 12 18 Селтік 7 3 3 1 11 10 12



Матчі, які вирішать долю команд: Ювентус – Бенфіка, Лілль – Феєноорд, Астон Вілла – Селтік, Зальцбург – Атлетіко, Інтер – Монако, Баварія – Слован, Боруссія Д – Шахтар, Брест – Реал, Жирона – Арсенал, Барселона – Аталанта, Баєр – Спарта, Динамо З – Мілан.

Арсенал та Інтер точно не опустяться нижче 16 місця. Але деяким командам достатньо виграти та не озиратись на конкурентів задля потрапляння в 1/8 фіналу. Зокрема, Атлетіко, Мілану та Аталанті потрібно перемогти Зальцбург, Динамо З і Барселону відповідно. А Арсеналу та Інтеру – не програти Жироні й Монако відповідно.

Інші команди, які зараз посідають нижче восьмого місця мусять озиратись на конкурентів та думати про додаткові показники.

Хто бореться лише за 1/16 фіналу?

Матчі, які вирішать долю команд: Боруссія Д – Шахтар, Ман Сіті – Брюгге, Штутгарт – ПСЖ, Ювентус – Бенфіка, Спортінг – Болонья, ПСВ – Ліверпуль, Динамо З – Мілан.

Основне для українських вболівальників: Шахтар бореться лише за топ-24. Точно в такій же ситуації Динамо З та Манчестер Сіті.

Як ми писали раніше, ПСВ, Брюгге, Бенфіка, ПСЖ, Спортінг і Штутгарт опинились в цікавій ситуації. Вони можуть і вилетіти, і опинитись у 1/16 фіналу. Для цього потрібно ПСВ і Брюгге не поступитись Ліверпулю та Манчестер Сіті. Бенфіці та Спортінгу необхідно здолати Ювентус і Болонью відповідно. А переможець матчу Штутгарт — ПСЖ вийде в 1/16. Невдаха — вилетить.

Сьогодні всі матчі розпочнуться о 22:00. Слідкувати за поєдинками можна в спеціальному розділі на Football.ua.