Монако
1
Астон Вілла
0
21 січня
19:45
Аталанта
5
Штурм
0
21 січня
19:45
Ліверпуль
2
Лілль
1
21 січня
22:00
Атлетіко
2
Баєр Леверкузен
1
21 січня
22:00
Болонья
2
Боруссія Дортмунд
1
21 січня
22:00
Брюгге
0
Ювентус
0
21 січня
22:00
Црвена Звезда
2
ПСВ
3
21 січня
22:00
Бенфіка
4
Барселона
5
21 січня
22:00
Слован Братислава
1
Штутгарт
3
21 січня
22:00
РБ Лейпциг
2
Спортінг Лісабон
1
22 січня
19:45
Шахтар
2
Брест
0
22 січня
19:45
Арсенал
3
Динамо Загреб
0
22 січня
22:00
Феєнорд
3
Баварія
0
22 січня
22:00
Реал Мадрид
5
РБ Зальцбург
1
22 січня
22:00
Селтік
1
Янг Бойз
0
22 січня
22:00
ПСЖ
4
Манчестер Сіті
2
22 січня
22:00
Спарта Прага
0
Інтер
1
22 січня
22:00
Мілан
1
Жирона
0
22 січня
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
29 січня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Спарта Прага
-
29 січня
22:00
Баварія
-
Слован Братислава
-
29 січня
22:00
Жирона
-
Арсенал
-
29 січня
22:00
ПСВ
-
Ліверпуль
-
29 січня
22:00
Інтер
-
Монако
-
29 січня
22:00
Штутгарт
-
ПСЖ
-
29 січня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Болонья
-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Шахтар
-
29 січня
22:00
Штурм
-
РБ Лейпциг
-
29 січня
22:00
Барселона
-
Аталанта
-
29 січня
22:00

Леау: Мілан задоволений результатом та становищем у таблиці Ліги чемпіонів

23 січня 2025

Португалець підбив підсумки семи турів ЛЧ.

Лідер Мілана Рафаель Леау прокоментував шосте місце команди за підсумками семи турів Ліги чемпоінів.

"Я так радий грати за Мілан, грати в Лізі чемпіонів, грати в команді, яка чудово виступає та виграла на очах у своїх уболівальників.

Ми задоволені результатом та становищем у таблиці – саме таку мету ми й ставили. У команді чудова атмосфера. Ми згуртовані та йдемо за нашим тренером", – сказав Леау.

До вашої уваги відео найкращих моментів Мілан — Жирона у рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

команди
статті на тему:
Мілан — Жирона, Getty Images 23 січня 2025 Гол Леау приніс Мілану перемогу над Жироною з Циганковим
Мілан — Жирона, Getty Images 23 січня 2025 Мілан — Жирона 1:0 Відео гола та огляд матчу 22.01.2025
Кайл Вокер, Getty Images 22 січня 2025 Мілан домовився про трансфер Вокера — Романо
   