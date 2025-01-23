Леау: Мілан задоволений результатом та становищем у таблиці Ліги чемпіонів

Португалець підбив підсумки семи турів ЛЧ.

Лідер Мілана Рафаель Леау прокоментував шосте місце команди за підсумками семи турів Ліги чемпоінів.

"Я так радий грати за Мілан, грати в Лізі чемпіонів, грати в команді, яка чудово виступає та виграла на очах у своїх уболівальників.

Ми задоволені результатом та становищем у таблиці – саме таку мету ми й ставили. У команді чудова атмосфера. Ми згуртовані та йдемо за нашим тренером", – сказав Леау.

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