Мілан — Жирона 1:0 Відео гола та огляд матчу 22.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 22 січня 2025 року.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 італійський Мілан на власному полі обіграв каталонську Жирону.

Матч був рівним у виконанні обох команд, за лише однієї відмінності — Мілану вдалось реалізувати один із численних моментів, а Жироні — ні. Зокрема, Віктор Циганков мав одразу кілька дуже непоганих нагод.

До вашої уваги відео найкращих моментів Мілан — Жирона у рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Мілан — Жирона 1:0

Гол: Леау, 37

Мілан: Меньян — Емерсон (Калабрія, 4), Павлович, Габбія, Ернандес — Фофана, Беннасер (Пулішич, 75) — Муса, Рейндерс (Терраччано, 75), Леау — Мората (Абрагам, 64).

Жирона: Гассаніга — Франсес, Д. Лопес, Крейчі, Блінд — Еррера (Порту, 77), Ромеу, ван де Бек (Аспрілья, 72) — Циганков (Мартін, 64), Хіль (Данжума, 72) — Руїс (Стуані, 72).

Попередження: Калабрія, Ернандес — Хіль, Мартін