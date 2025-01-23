Гол Леау приніс Мілану перемогу над Жироною з Циганковим

Український вінгер провів на полі 72 хвилини, був активним, мав кілька гольових моментів, але, як і його команда, забити не зміг.

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Мілан — Жирона 1:0

Гол: Леау, 37



Мілан: Меньян — Емерсон (Калабрія, 4), Павлович, Габбія, Ернандес — Фофана, Беннасер (Пулішич, 75) — Муса, Рейндерс (Терраччано, 75), Леау — Мората (Абрагам, 64).



Жирона: Гассаніга — Франсес, Д. Лопес, Крейчі, Блінд — Еррера (Порту, 77), Ромеу, ван де Бек (Аспрілья, 72) — Циганков (Мартін, 64), Хіль (Данжума, 72) — Руїс (Стуані, 72).



Попередження: Калабрія, Ернандес — Хіль, Мартін