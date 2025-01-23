Хакімі — про перемогу над Сіті: Такі матчі проживаються зсередини

Марокканець підбив підсумки перемоги над Манчестер Сіті в ЛЧ.

Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі прокоментував перемогу над Манчестер Сіті (4:2) в матчі сьомого туру Ліги чемпіонів.

"Наш менталітет вплинув на ключовий вплив. Ми проявили характер. За рахунку 0:2 грати проти такої команди було нелегко.

Це було неймовірно, не можу описати це почуття. Такі матчі проживаються зсередини — ви повинні показати все, на що здатні, і ми зробили це і тому дуже щасливі.

Я маю подякувати вболівальникам за всю підтримку, яку вони надавали нам з початку року, і ми збираємося зробити все для ПСЖ та його вболівальників", – сказав захисник ПСЖ.