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-
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-
Болонья
-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Шахтар
-
29 січня
22:00
Штурм
-
РБ Лейпциг
-
29 січня
22:00
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-
29 січня
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Хакімі — про перемогу над Сіті: Такі матчі проживаються зсередини

23 січня 2025

Хакімі — про перемогу над Сіті: Такі матчі проживаються зсередини

Марокканець підбив підсумки перемоги над Манчестер Сіті в ЛЧ.

Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі прокоментував перемогу над Манчестер Сіті (4:2) в матчі сьомого туру Ліги чемпіонів.

"Наш менталітет вплинув на ключовий вплив. Ми проявили характер. За рахунку 0:2 грати проти такої команди було нелегко.

Це було неймовірно, не можу описати це почуття. Такі матчі проживаються зсередини — ви повинні показати все, на що здатні, і ми зробили це і тому дуже щасливі.

Я маю подякувати вболівальникам за всю підтримку, яку вони надавали нам з початку року, і ми збираємося зробити все для ПСЖ та його вболівальників", – сказав захисник ПСЖ.

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