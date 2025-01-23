ПСЖ здійснив неймовірний камбек в матчі проти Ман Сіті

Гранди зійшлись у битві за місце в Лізі чемпіонів навесні.

В матчі 7 туру Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен приймав на своєму полі Манчестер Сіті. Обидві команди невдало виступало до цього й ризикували вилетіти з турніру ще в січні. Тому не було сумнівів, що на нас очікує дійсно вогняне протистояння.

З перших хвилин команди задали високий темп гри. Парі Сен-Жермен більше володів м'ячем, але до гострих моментів справа не доходила. Перший цікавий епізод виник на 12 хвилині, коли непоганий випад вдався Сіті, але удар Ерлінга Голанда в ближній кут потягнув Доннарумма. Парижани, своєю чергою, мали забивати в середині тайму, коли Фабіан Руїс пробивав з декількох метрів в межах чужого штрафного, але Гвардіол коліном вибив м'яч з лінії воріт.

Сіті відповів трохи згодом: Савіо увірвався в чужий штрафний під кутом та пробив — Доннарумма був на місці. Найцікавіше сталось вже в компенсований час до першого тайму: Мендеш отримав м'яч перед Едерсоном й віддав в центр на Баркола, а той викотив на Хакімі, який вразив ворота Сіті. 1:0. Втім, гол скасувала через положення поза грою в Баркола.

Команди пішли відпочивати за рівного рахунку, а на початку другої половини гри Аканджи прорвався правим флангом, прострілив центр — Доннарумма врятував після удару Сілви, але Гріліш після цього розстріляв ворота ПСЖ. 0:1. Господарі ще не встигли оговтатись, як Голанд отримав м'яч на дальній стійці після рикошету в чужому штрафному й вразив кут воріт. 0:2.

Після цього ПСЖ пішов в атаку великим силами, а Луїс Енріке намагався вплинути на гру замінами. І, як не дивно, господарям все вдалось. Спочатку Баркола дали простір на фланзі, той втік та покотив в центр на Дембеле, який без труднощів розстріляв порожній кут воріт. 1:2. За п'ять хвилин Дуе пробив з підступів до штрафного, але гостей врятувала поперечина. Втім, першим на добиванні був Баркола. 2:2.

Гвардіола теж намагався відповісти замінами, але його гравців не дуже освіжали гру "містян". Все стало зовсім погано пізніше, коли Невеш головою пробив в кут воріт після подачі Вітіньї на дальню стійку. 3:2. Манчестер Сіті так і не зміг створити хоч якусь небезпеку біля воріт господарів. А ось ПСЖ забив. В компенсований до другого тайму час Рамуш підхопив м'яч біля чужого штрафного й пробив точно в дальній кут. Спочатку гол скасували через офсайд, але після перегляду VAR зарахували.



ПСЖ — Манчестер Сіті 4:2

Голи: Дембеле, 55, Баркола, 60, Невеш, 79, Рамуш, 90+4 - Гріліш, 50, Голанд, 53

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Руїс (Заїр-Емері, 61), Феррейра, Невеш — Кан Ін (Дембеле, 46), Дуе (Матіаш Рамуш, 62), Баркола

Манчестер Сіті: Едерсон — Нунеш (Стоунз, 78), Аканджі, Діаш (Льюїс, 46), Гвардіол — Ковачич (Гюндоган, 69), Сілва — Фоден, Де Брюйне (Макейті, 70), Савіньйо (Гріліш, 46) — Голанд

Попередження: Мендеш — Діаш